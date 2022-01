Com dois portugueses nos respetivos onzes (Diogo Jota no do Liverpool e Cédric no do Arsenal), um dos maiores clássicos do futebol inglês terminou empatado a zeros.

No primeiro jogo das meias-finais da Taça da Liga inglesa, os Gunners resistiram mais de uma hora reduzidos a dez e saíram de Anfield com o objetivo intacto.

Aos 25 minutos, já depois de Cédric ter de sair lesionado aos 11m, Xhaka atingiu em cheio Diogo Jota quando o português, em boa posição, se preparava para receber um passe de um colega e recebeu ordem de expulsão.

Num jogo no qual as duas equipas estiveram privadas de alguns jogadores importantes, o Liverpool esteve muito aquém do esperado sobretudo após ficar em vantagem numérica. No final, já com Nuno Tavares (entrou aos 81 minutos) em campo, o compromisso dos Gunners foi (bem) recompensado com um empate que os coloca bem dentro da luta por um lugar numa final na qual já está o Chelsea.

Na próxima quinta-feira (20) há mais, agora em Londres.