O Arsenal pretende renovar contrato com Eddie Nketiah, avançado que termina contrato no final do mês de junho.



Os «gunners» deram conta da intenção de prolongar o vínculo do internacional sub-21 inglês através de uma nota publicada no site oficial: O emblema do norte de Londres despediu-se de Lacazette, gaulês que terminou contrato e regressou ao Lyon.



Nketiah, de 23 anos, assumiu-se como titular do Arsenal na parte final da temporada e terminou 2021/22 com dez golos em 27 partidas.