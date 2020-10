Mesut Özil está mesmo fora dos planos do treinador do Arsenal, Mikel Arteta, para a presente temporada do Arsenal. O internacional alemão, o mais bem pago do plantel, não joga desde março e agora ficou fora da lista dos 25 inscritos para a Liga Europa.

O internacional alemão tem apenas mais oito meses de contrato, antes de ficar livre, mas ainda não foi convocado para um único jogo esta temporada. «É muito difícil todas as semanas convocar uma equipa, não apenas para o Mesut, mas também para outros jogadores. Procuramos escolher os que estão mais bem preparados», explicou o treinador, e conferência de imprensa, a propósito da situação de Özil.

Mais um revés para Özil que, ainda há poucos dias, procurou reconciliar-se com os adeptos dos gunners ao prontificar-se para pagar os salários da mascote do clube, o Gunnersaurus, dispensado pelo clube em nome da contenção de despesas.