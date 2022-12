O Arsenal venceu com reviravolta o West Ham por 3-1, num dérbi londrino da jornada especial do Boxing Day.



Com Cedric e Fábio Vieira no banco de suplentes, os «gunners» entraram a todo o gás na partida e marcaram aos cinco minutos por Bukayo Saka. No entanto, o lance foi anulado por posição irregular do jovem inglês depois do toque de Nketiah.



Apesar do domínio da equipa da casa, os «hammers» foram espreitando algumas saídas rápidas por Bowen. Numa dessas ocasiões, o conjunto de Moyes conseguiu chegar ao golo - penálti de Saliba sobre Bowen. Na cobrança da grande penalidade, Benrahma bateu Ramsdale e deixou o West Ham em vantagem na saída para o intervalo.



A entrada do Arsenal na segunda parte foi de líder do campeonato. Entre os 53 e os 58 minutos, os «gunners» marcaram duas vezes e deram a volta ao marcador. Saka fez o 1-1, aproveitando um pontapé falhado de Saka e Martinelli consumou a cambalhota no marcador cum pontapé de ângulo apertado - Fabianski ficou mal na fotografia.



SAKA 💥 Haters vão dizer que o Odegaard não queria assistir 🙃



🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 @premierleague | @Arsenal 1 x 1 @WestHam



🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 @premierleague | @Arsenal 1 x 1 @WestHam

Com Arsène Wenger no Emirates pela primeira vez desde que saiu do clube, o Arsenal fez o 3-1 final por intermédio de Nketiah após nova assistência de Martin Odegaard. Com o jogo resolvido, Arteta lançou Fábio Vieira a três minutos do final.

É Amor esta jogada ❤️ E este 14, não faz lembrar alguém? 🫢



🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 @premierleague | @Arsenal 3 x 1 @WestHam



🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 @premierleague | @Arsenal 3 x 1 @WestHam

O Arsenal chegou aos 40 pontos ao fim de 17 jornadas e tem mais sete pontos que o City, que apenas joga na quarta-feira. Por sua vez, o West Ham é 16.º com 14 pontos.