O Arsenal aproveitou a «escorregadela» do Manchester City para alargar a vantagem no topo da classificação. Os «gunners» triunfaram em Brighton por 4-2 e terminam o ano com sete pontos de avanço para os campeões em título.



Com Cedric e Fábio Vieira no banco todo o jogo, o líder da Premier League teve um início de sonho graças a um golo de Bukayo Saka logo aos dois minutos.



Saka. 😮‍💨 Há aí alguém que não acredita num Arsenal campeão? 🫢



🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 @premierleague | @OfficialBHAFC 0 x 1 @Arsenal



🎁 𝙐𝙣𝗕𝗼𝘅𝗶𝗻𝗴 𝗗𝗮𝘆: A primeira mensalidade é oferta da ELEVEN ao aderires ao passe anual

👉 https://t.co/7qOD0MhQyJ#PremierELEVEN pic.twitter.com/HdshHVchg1 — ELEVEN Portugal (@ElevenSports_PT) December 31, 2022

Os «seagulls» reagiram e equilibraram a contenda, mas Odegaard, com um pontapé à entrada da área, descansou Mikel Arteta.

Tal como na primeira parte, o Arsenal marcou logo a abrir o segundo tempo por intermédio de Nketiah. O jogo parecia resolvido, mas o Brighton não desistiu e reduziu por Mitoma aos 65 minutos.



Joga muito este Arsenal, Nketiah lá para dentro 👌



🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 @premierleague | @OfficialBHAFC 0 x 3 @Arsenal



🎁 𝙐𝙣𝗕𝗼𝘅𝗶𝗻𝗴 𝗗𝗮𝘆: A primeira mensalidade é oferta da ELEVEN ao aderires ao passe anual

👉 https://t.co/7qOD0MhQyJ#PremierELEVEN pic.twitter.com/jGqTnPAbjQ — ELEVEN Portugal (@ElevenSports_PT) December 31, 2022

Os londrinos tremeram apesar do golo de Martinelli aos 71 minutos: Ferguson fez o 4-2 e o Brighton esteve pertíssimo de relançar a partida para o período de descontos não fosse o golo anulado a Mitoma.



Saliba 🫠 Que Jogo 🤯



🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 @premierleague | @OfficialBHAFC 2 x 4 @Arsenal



🎁 𝙐𝙣𝗕𝗼𝘅𝗶𝗻𝗴 𝗗𝗮𝘆: A primeira mensalidade é oferta da ELEVEN ao aderires ao passe anual

👉 https://t.co/7qOD0Miooh#PremierELEVEN pic.twitter.com/LRH9uQuqYH — ELEVEN Portugal (@ElevenSports_PT) December 31, 2022

O Arsenal venceu e lidera a tabela classificativa com 43 pontos enquanto o City tem 36. Por sua vez, o Brighton caiu para o oitavo posto.