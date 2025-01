Arsenal e Manchester United defrontam-se este domingo na terceira ronda da Taça de Inglaterra e a antevisão dos «gunners» foi marcada pelos elogios que Mikel Arteta dirigiu a Ruben Amorim.

«Quando olhamos para [os jogos com] as grandes equipas, os resultados que ele obteve e o desempenho deles, é muito impressionante. Eu conheço-o bem. Acompanhei-o muito quando ele esteve em Portugal e há uma grande razão para ele estar onde está neste momento. Ele merece totalmente estar lá [no Manchester United]», disse o treinador dos londrinos.

Arteta abordou ainda as dificuldades que Amorim tem enfrentado para reconstruir o Manchester United e até recordou a sua chegada ao Arsenal.

«Todos os treinadores são contratados por um motivo. Os motivos podem ser diferentes. Às vezes, é apenas para melhorar a equipa, para obter melhor desempenho de certos jogadores e, outras vezes, é para transformar um clube. Essa é uma dimensão totalmente diferente de um trabalho», destacou.

«O Ruben também tem muito mais experiência do que eu tinha na altura, ele está numa posição melhor e não há Covid. Acho que ele tem opções melhores neste caso. É difícil porque precisas de tempo para implementar as tuas ideias, especialmente a tua maneira de jogar e explicar isso. Quando tens tantos jogos é complicado, por isso entendo-o», reconheceu Arteta, sobre as queixas de Amorim quanto à falta de tempo para treinar em Inglaterra.

O técnico do Arsenal também considerou que os «red devils» mostram ideias diferentes desde a última vez que as duas equipas se defrontaram, em dezembro do ano passado, já com Amorim no banco.

«Eles jogam de forma um pouco diferente. A característica dos jogadores dita o que eles fazem, é o que determina o comportamento de uma equipa e é diferente nas últimas semanas, comparativamente a quando os defrontámos aqui em casa. Espero algumas coisas diferentes», concluiu.

Arsenal e Manchester United defrontam-se este domingo no Emirates, num duelo marcado para as 15h00.