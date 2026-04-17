Na antevisão à visita ao Manchester City, o treinador do Arsenal, Mikel Arteta, deixou elogios a Bernardo Silva, internacional português que termina contrato com os «cityzens» no final da época e já anunciou que está de saída.

«Jogador incrível e pessoa incrível também. A primeira vez que o vi ao vivo foi num PSG-Mónaco e apaixonei-me imediatamente por ele, não só pela forma como ele joga, mas pela forma como compete, como eleva o jogo. O desejo, a fome que ele tem e, obviamente, passámos quatro anos juntos. Ele é um grande rapaz, entrega o seu melhor em qualquer circunstância. Um daqueles jogadores que acredito que marcou a sua história na Premier League», disse o técnico dos londrinos, que foi adjunto de Pep Guardiola.

Quanto ao jogo de domingo, Arteta garantiu que Bukayo Saka é baixa confirmada. Noni Madueke, que saiu lesionado do jogo da Champions com o Sporting, deverá recuperar a tempo da partida. De resto, a eliminatória frente aos leões servirá de motivação para os «gunners».

«Foi uma noite ótima, que nos dá um impulso. Fazer parte dos melhores clubes europeus é algo muito importante e não temos estado lá com frequência. Valorizamos isso e dou um crédito enorme aos jogadores pelo que fizeram. Temos de usar esse combustível e essa energia para domingo para o grande jogo que temos de jogar», afirmou Arteta.

O Arsenal lidera a Liga inglesa com 70 pontos, mais seis do que o City. Os londrinos atravessam um mau momento – só venceram um dos últimos cinco jogos – e a derrota caseira com o Bournemouth, na jornada passada, deixou a equipa de Pep Guardiola a depender de si própria para ser campeã, porque tem menos um jogo.

«Conquistamos o direito de estar nesta posição, com a oportunidade de vencer no domingo, possivelmente contra a melhor equipa e o melhor treinador que esta liga já viu. É um enorme privilégio e mal podemos esperar pelo jogo. Vamos preparar o jogo para vencê-lo. Não vamos gastar um segundo a falar sobre [um eventual empate], preparamos cada jogo para vencer e é por isso que estamos onde estamos. Vamos continuar a fazer o mesmo.»

Ao contrário de Guardiola, Arteta não considera que uma derrota do City garanta o título ao Arsenal.

«Faltam seis jogos. Obviamente, é uma decisão muito importante para ambas as equipas. Mas vencer um jogo na Premier League é muito difícil para todos. Depois deste ainda haverá jogos muito difíceis para todos», concluiu.

O Manchester City-Arsenal, diga-se, tem pontapé de saída marcado para as 16h30 do próximo domingo.