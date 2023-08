Fábio Vieira esteve em destaque no empate do Arsenal contra o Fulham, no último sábado. O internacional sub-21 português foi lançado aos 56 minutos e conquistou um penálti e fez uma assistência, permitindo aos «gunners» passar para a frente do marcador - valeu a Marco Silva o golo de Palhinha nos minutos finais a dar o empate.



Após o dérbi londrino, Mikel Arteta deixou elogios ao médio ofensivo formado no FC Porto. «O Fábio Vieira] esteve envolvido em tudo o que criámos e estou muito contente por ver jogadores com capacidade de criar e aproveitar oportunidades com qualidade. Aconteceu o mesmo com Eddie [Nketiah]. A culpa é minha por Fábio não ter jogado mais e hoje ele deu-me razões para jogar mais», referiu, citado pelo «Metro».



Fábio Vieira chegou ao Arsenal na época passada e desde então participou em 35 jogos, quase todos como suplente utilizado.