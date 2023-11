Mikel Arteta não estará a digerir muito bem a derrota deste sábado do Arsenal frente ao Newcastle.

O golo de Anthony Gordon terá sido a gota de água para a paciência do treinador dos gunners. O técnico espanhol, que é sempre muito contido nas conferências de imprensa, explodiu na sequência do tento do Newcastle, que originou a primeira derrota dos londrinos na Liga inglesa.

«Temos que falar sobre o resultado porque temos que saber como aquele golo foi validado. É incrível», começou por dizer.

Arteta referia-se à alegada falta de Joelinton sobre Gabriel Magalhães e a obstrução de Anthony Gordon, que acabou por dar o golo da vitória ao magpies.

O treinador espanhol mostrou o seu desagrado perante a situação, apelidando-a de «uma vergonha», relembrando que está em Inglaterra há duas décadas.

«É vergonhoso. É uma vergonha. Estou em Inglaterra há 20 anos e sinto-me envergonhado. É uma pena e há muito em jogo. Estamos a tentar fazer coisas incríveis e estar ao mais alto nível todas as semanas. Quando não somos bons o suficiente assumo a responsabilidade», declarou.

Arteta voltou a insistir no sentimento de revolta e vergonha e criticou a prestação da equipa de arbitragem.

«O VAR não chega nem perto do nível que esta liga precisa ter e da forma como se organiza esta competição. Não é bom o suficiente», concluiu.