A rivalidade entre Arsenal e Manchester City nunca esteve tão à vista como agora, mas Mikel Arteta tratou de serenar os ânimos.

Depois das picardias dos jogadores no relvado, no jogo do passado fim de semana, e de Pep Guardiola ter avisado que estava pronto para a «guerra», o técnico dos londrinos voltou a reforçar a admiração que tem pelo treinador dos «citizens».

«Eu admiro-o desde os 10 anos de idade. Respeito-o profundamente. Estou muito grato por tudo o que ele fez por mim e continua a fazer», afirmou Arteta, citado pela BBC, ele que trabalhou durante várias épocas na equipa técnica de Guardiola.

«Se alguém quer estragar esta relação, isso não está nas minhas mãos. O sentimento é profundo. Guardiola sabe disso e o staff também sabe, porque eu continuo a falar com eles, assim como com a direção e os donos. Falo com todos», acrescentou.