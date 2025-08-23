Viktor Gyökeres já se estreou com a camisola do Arsenal, diante do Manchester United, mas ficou em branco. Ainda assim, Mikel Arteta mostra total confiança no antigo avançado do Sporting, que deverá repetir a titularidade este sábado, diante do Leeds.

«Ficaremos extremamente felizes quando ele começar a marcar golos com muita, muita frequência, o que é sua maior habilidade», disse o treinador dos «gunners», em conferência de imprensa.

«A equipa e eu temos uma grande responsabilidade de ajudá-lo e entendê-lo para ser mais eficiente. O primeiro jogo foi realmente desafiante e vamos partir daí», afirmou ainda.

Arteta lembrou que Gyökeres teve pouco tempo de pré-época com a equipa devido à novela que envolveu a transferência para o emblema londrino e justificou a substituição em Old Trafford.

«O jogo foi muito exigente fisicamente, ficou muito aberto por diferentes motivos. E decidimos que, naquele momento, ele já tinha feito o suficiente. E colocámos o Kai [Havertz] para mudar o jogo», concluiu.