Mikel Arteta, treinador do Arsenal, diz estar «super feliz» pela contratação de Viktor Gyökeres ao Sporting. Em conferência de imprensa posterior ao triunfo sobre o Newcastle, neste domingo, por 3-2, o treinador espanhol falou sobre a mais recente aquisição.

«Estamos super felizes por ter o Viktor connosco. Foi uma longa jornada para o trazer para cá. Ele tem sido incrível, ficou muito claro desde o início onde ele queria jogar. Senti a paixão dele desde o primeiro dia em que falámos. Dá para ver pelos rapazes e pelo o ambiente que estão muito entusiasmados com a sua chegada», afirmou.

O avançado viajou desde Londres para Singapura e chegou ao país asiático mesmo a tempo de apresentar-se aos adeptos do Arsenal, antes do duelo. Recebeu uma ovação, mas não jogou.

«Acho que ele não fez um único treino com a equipa desde o último jogo com o Sporting, quando se sagraram campeões. Vamos avaliá-lo amanhã. Ele fez todos os exames médicos e está com bom aspeto. Mas é muito importante que ele esteja em boa forma física. Não o vamos limitar. Queremos tê-lo connosco o mais rapidamente possível, mas teremos de o avaliar e a equipa médica fará isso», garantiu Mikel Arteta.

O treinador foi questionado ainda sobre a brilhante exibição de Max Dowman, jovem de 15 anos que ganhou a grande penalidade que deu origem ao 3-2.

«É especial. O que ele fez hoje contra esta equipa, no tempo que teve em campo, é algo que certamente não é comum testemunhar para um miúdo de 15 anos. Estamos extremamente felizes por o ter. O ambiente que o rodeia, a sua família, as pessoas no clube e à volta do clube são muito úteis porque o colocam nesta posição tão cedo no seu percurso, tendo uma oportunidade real e uma presença real quando joga pela equipa principal», disse o treinador.

O próximo jogo do Arsenal acontece dia 31, diante do Tottenham, ainda em Singapura. A apresentação aos sócios acontece dia seis de agosto, contra o Villareal.