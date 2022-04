Para celebrar a assinatura do novo contrato com o Manchester United, Bruno Fernandes decidiu responder a questões dos fãs nas redes sociais.



Entre o melhor golo que viu ao vivo, do DJ e à música que se ouve no balneário antes dos jogos até aos três jogadores portugueses preferidos, o internacional português não deixou nada por dizer.



«Temos várias músicas, mas acho que a que tem de tocar sempre antes do aquecimento é a 'Flamengo y Bachata'», esclareceu, acrescentando que divide o papel de DJ do balneário com Sancho.



O médio dos red devils não teve dúvidas em apontar o melhor golo que viu ao vivo. Foi um pontapé cruzado de primeira de Antonio Di Natale num duelo entre a Udinese e o Chievo Verona, em 2013.



«O mais engraçado com quem joguei? Bailly, provavelmente. Seria um belo concurso entre ele e o Jesse Lingard», atirou.



Bruno Fernandes revelou ainda que o primeiro ídolo foi Ronaldinho, «era uma alegria vê-lo jogar» e elegeu Pirlo e Iniesta como «os jogadores mais difíceis de marcar». O maiato elegeu os seus três jogadores portugueses favoritos.



«Cristiano, Moutinho e Rui Costa», assumiu.



Por fim, o jogador de 27 anos foi questionado sobre a possibilidade de Portugal vencer o Mundial 2022 e respondeu... com outra pergunta: «Porque não?»



Relembre-se que Bruno Fernandes ampliou o contrato com o Manchester United até 2026 com mais um de opção.



O golo de Di Natale: