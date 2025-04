Dez anos. É esta a duração do reinado de Kevin De Bruyne no Manchester City, tendo o belga anunciado que no final da época vai sair do clube, ainda para destino indefinido.

Iniciou a carreira no clube em 2015, procurando o protagonismo que não teve no Chelsea. Saiu, ganhou experiência no Wolfsburgo em época e meia e chegou a Manchester a troco de 76 milhões de euros. Uma verba que acabou esquecida com os anos, pois acabou por justificar todos os centavos.

Apenas ao olhar para o palmarés do médio de 33 anos percebemos a significância do médio. Só no Manchester City venceu 16 títulos - seis Ligas, cinco Taças da Liga, duas Taças, duas Supertaças e... uma Champions League. A única da história do clube.

Porém, isto são troféus coletivos. Se olharmos para o histórico individual, De Bruyne foi duas vezes considerado melhor jogador da Premier League, além de várias presenças no melhor onze da FIFA e da Liga dos Campeões. As estatísticas contribuem para desenhar a grandeza do jogador.

De Bruyne é rei das assistências e da criação de oportunidades

Com ajuda do parceiro do Maisfutebol, o Sofascore, percebemos que, desde que o belga chegou ao Manchester City é o jogador com mais assistências na Premier League. Soma 117 assistências em 277 jogos, mais do que Mohamed Salah (85) ou Heung-Min Son (71), jogadores também eles já bastante longevos na competição.

As assistências andam, frequentemente, de mãos dadas com as oportunidades criadas. De acordo com o Sofascore, Kevin De Bruyne é o jogador com maior número de grandes oportunidades criadas, totalizando 193. Mais uma vez, imediatamente à frente de Mohamed Salah. Bruno Fernandes surge na lista, em quarto, apesar de estar na competição apenas desde 2020, há cinco anos.

Também é o belga o recordista de passes chave desde que chegou ao Manchester City. Soma uns impressionantes 839, bem à frente dos principais concorrentes - Christian Eriksen (534) e Bruno Fernandes (528). Mais uma vez, destaque para o ex-Sporting.

Há ainda outra característica inconfundível de Kevin De Bruyne - o remate de fora da área bastante certeiro. Autor de belos golos ao longo dos últimos dez anos, o belga marcou 29 golos fora da área, à frente de outros jogadores como Harry Kane, James Ward-Prowse, James Maddison e Heung-Min Son.

Por fim, Kevin De Bruyne é mesmo o jogador com melhor classificação média do Sofascore desde 2015. Durante os últimos dez anos, foi o melhor da competição, com uma nota média de 7.67, à frente de Eden Hazard e de Bruno Fernandes.

Mas o domínio de Kevin De Bruyne alarga-se a outras estatísticas - é o jogador com mais cruzamentos completados, mais passes certeiros no último terço, na área adversária... enfim. Um criador de jogo que marcou uma geração e será certamente recordado como uns dos melhores a agraciar a Premier League.