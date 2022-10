Antiga lenda do Arsenal e atual treinador do Crystal Palace, Patrick Vieira defende que as portas «ainda não estão abertas» para ex-jogadores negros se tornarem treinadores nas cinco principais ligas europeis.



«Temos de dar oportunidades às pessoas de cor. Somos bons como toda a gente. E temos de ter mais ou menos as mesmas oportunidades que os restantes. Se olharmos para as cinco principais ligas do mundo e virmos quantos treinadores negros há... Não é suficiente», começou por dizer à BBC.

«Há falta de oportunidades. Há falta de contacto entre jogadores negros e de ligação com as pessoas que tomam decisões. No geral, considero que as portas não estão abertas para nos tornarmos treinadores. Quando falo de gestão, estou a falar do cargo de treinador, mas também em outros departamentos. São precisas mais oportunidades para provarmos que somos tão bons quanto os outros », acrescentou ainda.

De acordo com a BBC, 43 por cento dos jogadores que jogam na Premier League são negros, uma percentagem mais baixa no Championship (34 por cento). No entanto, nos dois escalões apenas 4,4 por cento dos treinadores são negros.