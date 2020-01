Após o Manchester United ter oficializado a contratação de Bruno Fernandes, Marcus Rashford, Rio Ferdinand e Gary Lineker não tardaram a reagir.



O internacional inglês e atual jogador dos red devils deu as boas vindas ao internacional português. «Bem-vindo, Bruno.»



Por sua vez, Rio Ferdinand exultou com a chegada do internacional português a Old Trafford a julgar pela reação nas redes sociais. «Brunooooooooooooo.»





Por último, Lineker referiu-se a Bruno Fernandes como «mais uma grande contratação» por parte do Man. United, criticando ainda os adeptos que atacaram a casa de Ed Woodward.



Another big signing. Your reward will be to have your houses attacked by idiots with flares. https://t.co/8KZIy6WYvA