O Aston Villa anunciou esta quinta-feira o novo símbolo para a próxima temporada, após uma votação dos adeptos do clube.

O escudo circular com um leão ao centro, que remete para as décadas de 70, 80 e 90, venceu a eleição com 77% num total de 21 500 votos. Nas redes sociais, as reações à nova imagem dos villans não se fizeram tardar e a comparação ao símbolo do Chelsea era inevitável.

«Copia o meu trabalho de casa, mas não sejas óbvio» ou «O Chelsea Roxo», foram algumas das reações dos internautas no Twitter do clube de Birmingham.

Encontra semelhanças nos dois símbolos?