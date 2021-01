O Aston Villa pôs fim a uma sequência de quatro jogos sem vitórias, ao receber e bater o Newcastle este sábado, por 2-0, em jogo de acerto de calendário, relativo à 11.ª jornada da Premier League inglesa.

Os golos de Ollie Watkins e de Bertrand Traoré, ambos na primeira parte, respetivamente aos 13 e aos 42 minutos, deram o triunfo à equipa de Birmingham. Já o Newcastle, com novo desaire, aumenta para quatro as derrotas seguidas no campeonato e para dez os jogos oficiais consecutivos sem qualquer vitória para todas as competições.

Na classificação, o Aston Villa soma agora 29 pontos em 17 jogos, no oitavo lugar, tendo a mesma pontuação que Chelsea (9.º e mais dois jogos) e Southampton (10.º e mais um jogo que o Villa). Eventuais triunfos em jogos de acerto de calendário podem catapultar o Villa para perto dos lugares europeus.