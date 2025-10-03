O treinador do Newcastle, Eddie Howe, confirmou que o lateral-direito Tino Livramento vai parar durante oito semanas devido a uma lesão no joelho esquerdo, sofrida no jogo frente ao Arsenal, na sexta jornada da Premier League.

O defesa dos Magpies magoou-se na sequência de um lance com William Saliba, ao apoiar mal o pé esquerdo no relvado.

«É uma lesão ligamentar, vai levar algum tempo para recuperar», confirmou Eddie Howe, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Nottingham Forest, no próximo domingo, para a Liga inglesa.

«Ele foi a um especialista, que confirmou que se trata de uma lesão de oito semanas. É um problema para nós, considerando o número de jogos que temos nesse período», acrescentou o treinador.

Livramento pode falhar mais de uma dezena de jogos do Newcastle, entre os quais a receção ao Benfica, para a terceira jornada da fase liga da Champions, no dia 21 de outubro.

Internacional inglês em três ocasiões, o defesa, de 22 anos, já enfrentou, há três épocas, uma paragem de praticamente um ano devido a uma rotura dos ligamentos cruzados do joelho esquerdo, quando representava o Southampton.

