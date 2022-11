O Tottenham anunciou que o sul-coreano Heung-Min Son vai ser submetido a uma cirurgia para estabilizar uma fratura ao redor do olho esquerdo, depois do choque com ex-portista Chancel Mbemba, na partida de terça-feira, frente ao Marselha.

Os spurs não indicaram o tempo de paragem do jogador de 30 anos, que poderá desfalcar a seleção da Coreia do Sul no Mundial2022, que terá início dentro de 17 dias.

«Após a cirurgia, Son começará a recuperação junto da nossa equipa médica, atualizaremos o seu estado no devido tempo», anunciou o clube inglês no site oficial.

A seleção comandada pelo português Paulo Bento está inserida no grupo H, juntamente com Portugal, Uruguai e Gana.