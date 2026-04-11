Atenção, Sporting: Arsenal perde em casa frente ao Bournemouth
‘Gunners’ perdem por 2-1 e complicam contas do campeonato
No intervalo dos quartos de final da Liga dos Campeões, o Arsenal perdeu em casa frente ao Bournemouth por 2-1, em jogo a contar para a 32.ª jornada da Premier League.
Num lance pouco habitual na equipa de Arteta, os ‘Gunners’ mostraram uma grande passividade no golo inaugural do Bournemouth. Christie encontrou Truffert na ala esquerda e o lateral cruzou certeiro para Kroupi, que gelou o Emirates aos 17 minutos.
Na sequência de um canto, o Arsenal beneficiou de uma grande penalidade por mão na bola. Viktor Gyökeres não tremeu da marca dos 11 metros e restabeleceu a igualdade na partida. Com este golo, o avançado sueco chegou aos 18 remates certeiros na temporada.
Se um empate para a turma de Mikel Arteta já não era favorável na corrida ao título da Premier League, o que se pode dizer de uma derrota. Aos 74 minutos, noutro lance onde o Bournemouth teve muita facilidade na construção, o ex-FC Porto Evanilson assistiu Alex Scott que, diante de Raya, rematou certeiro para o 2-1.
Com este resultado, o Arsenal mantém-se na primeira posição, com 70 pontos. O Bournemouth, por sua vez, é nono classificado, com 45 pontos.