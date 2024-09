Quatro jogos, quatro vitórias.

O Manchester City continua com um registo perfeito na Premier League, depois de ter vencido esta tarde na receção ao Brentford, por 2-1.

Mas o jogo até não começou bem para os citizens, que tiveram Rúben Dias, Matheus Nunes e Bernardo Silva (os três foram a jogo na segunda parte) no banco: Yovane Wissa abriu o marcador para os forasteiros logo no primeiro minuto.

A resposta dos comandados de Pep Guardiola não tardou, e veio pelo suspeito do costume.

Haaland até estava de luto e em dúvida para esta partida, mas foi a jogo e bisou aos 19 e 32 minutos. Conseguiu assim o melhor arranque de sempre da Premier League: nove golos nos primeiros quatro jogos.

O robot Haaland nem precisa de olhar e, à meia volta, repõe a igualdade 🔥

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 @premierleague | @ManCity 1 x 1 @BrentfordFC#DAZNPremier pic.twitter.com/xPs4oufjGY — DAZN Portugal (@DAZNPortugal) September 14, 2024

Por algo puse "de momento". El récord ya es suyo, en solitario. 9 goles en las 4 primeras jornadas. https://t.co/YrUO8AoLAI — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) September 14, 2024

O Manchester City, adversário do Sporting na Liga dos Campeões, segue assim na liderança do campeonato, agora de forma isolada, com 12 pontos. O Brentford está em oitavo, com seis pontos.