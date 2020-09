Pierre-Emerick Aubameyang atraiu o interesse de alguns dos maiores clubes europeus e a imprensa inglesa revelou que existiram ofertas de Barcelona e Inter de Milão, as quais foram rejeitadas pelo avançado gabonês. O jogador de 31 anos renovou com o Arsenal até 2023 e apontou o treinador dos gunners como uma peça chave para a decisão final.

«Duas coisas persuadiram-me a ficar», disse à Sky Sports. «A primeira foi Mikel Arteta, porque desde que ele chegou trouxe muita positividade e uma nova filosofia para nós. Acho que foi importante porque combinou com o meu jogo e sinto que posso melhorar com ele. E também o amor que recebo dos adeptos e de todo o clube. Todos me tratam muito bem, então sinto-me em casa e é por isso que vou ficar», acrescentou.

O avançado revelou, ainda, que teve «boas oportunidades» para sair, mas uma conversa com o treinador durante a paragem foi determinante para renovar com o clube londrino.

«Pensei que íamos conversar sobre um jogo e ele disse 'ok, esquece, vamos conversar sobre o futuro' e perguntou-me o que eu queria fazer. Eu disse-lhe 'sinto-me bem desde que chegaste, estou a melhorar e a filosofia é muito, muito boa, por isso só quero ficar'. Ele disse 'tenho certeza que se ficares, podes deixar um legado [no Arsenal]. Claro que podes sair e ir atrás de troféus em grandes clubes, mas eu acho que pode criar um legado aqui neste grande clube'. Esta foi a mensagem principal para mim e depois daquela conversa eu disse 'tudo bem, está tudo claro para mim e eu só quero ficar'», contou.

Desde que chegou ao Arsenal, em janeiro de 2018, Aubameyang marcou 72 golos em 112 jogos e tornou-se uma das principais figuras e capitão dos gunners.