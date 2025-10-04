Azar bate de novo à porta de Odegaard, que atinge recorde indesejável

Passavam 30 minutos do Arsenal-West Ham, duelo da primeira Liga inglesa travado neste sábado, quando Martin Odegaard teve de fazer sinal para o banco de suplentes - sofreu uma nova lesão.

Mikel Arteta explicou após o jogo que a origem da lesão foi um choque entre um joelho de Odegaard e o joelho de um adversário. «Não parece muito bem», admitiu o treinador, com um esgar de preocupação.

Desta forma, o médio norueguês atingiu um recorde indesejável. Nas suas últimas três titularidades, Odegaard foi substituído sempre antes do intervalo, devido a lesão.

A malapata começou a 23 de agosto para o norueguês, no triunfo por 5-0 contra Leeds United. Saiu aos 38 minutos. A 13 de setembro, foi substituído ainda mais cedo, aos 18 minutos, na vitória sobre o Nottingham (3-0).

