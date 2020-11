Depois do selecionador adjunto do País de Gales, Robert Page, ter referido que Gareth Bale está a «desfrutar do seu futebol outra vez», o próprio jogador corroborou essa versão. O extremo confessou que está feliz por estar num clube onde se sente desejado ao contrário do que acontecia no Real Madrid.



«É bom voltar a jogar e estar num clube onde me querem. Estou a recuperar a minha forma física e a voltar a jogar que é o que faz feliz todos os jogadores. Sinto que estou bem, mas há mais por melhorar. Preciso de algum tempo para que o meu corpo se habitue ao ritmo de jogos constante, mas quanto mais jogar melhor o meu corpo se vai adaptar», referiu, citado pela Marca.



Bale admitiu ainda esperar atingir o seu pico de forma antes do início do Euro 2020 que será jogado no verão de 2021 devido à pandemia de Covid-19.



«Vai demorar algum tempo, mas acho que estou no caminho certo. Estou a desfrutar do futebol outra vez. Preciso de ficar em forma, mas estou a trabalhar para isso. Passaram seis semanas desde que voltei a competir. Vou melhorar só preciso de um pouco de tempo. Estou feliz por poder voltar a estar em forma. Espero que não demore muito tempo para que no verão, antes do Europeu, possa estar no meu pico de forma», disse.



Lembre-se que o internacional galês está cedido ao Tottenham pelo Real Madrid.