Uma entidade bancária britânica decidiu suspender a conta do Chelsea, na sequência das sanções do governo ao dono do clube londrino, o russo Roman Abramovich.

Apesar de ter sido emitida uma licença especial para que o Chelsea possa ter alguns fundos para as necessidades mais urgentes, o Barclays pediu tempo para analisar a mesma, e suspendeu temporariamente a conta bancária, adianta a Sky Sports.

De acordo com a mesma fonte, o Chelsea espera que esta suspensão seja levantada a curto prazo.

De recordar que as sanções do governo britânico impedem que o Chelsea negoceie contratos de jogadores, ou mesmo que venda bilhetes ou merchandising.