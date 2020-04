Robinho nunca chegou a corresponder às enormes expetativas que criou, mas conseguiu ainda assim fazer uma carreira honrosa: Santos, Real Madrid, Manchester City, Milan, enfim, grandes clubes e grandes histórias, que o brasileiro resolveu recordar em entrevista à Marca.

Em Madrid, por exemplo, fez parte uma grande equipa, com grandes nomes. Há um que não esquece: David Beckham. «Beckham estava sempre com os brasileiros. Ele fazia parte do nosso grupo. Os espanhóis até ficavam chateados porque ele estava em Espanha e falava mais português do que espanhol. Também por isso passava mais tempo connosco», referiu.

«A minha estreia no Real Madrid foi genial. Tinha chegado a Madrid no dia anterior e estava ansioso para jogar. Foi perfeito. Entrei em campo e quando recebi minha primeira bola, fizum chapéu a um jogador do Cadiz e comecei a fintar...»

Quando saiu do Real Madrid, Robinho seguiu para o Manchester City. Mas a vontade dele não era essa.

«O meu objetivo era ir para o Chelsea. Scolari tinha-me ligado e disse-me que eu seria o jogador que faria a diferença na equipa. Mas o Real Madrid cancelou as negociações. Não gostou de ver o Chelsea a vender camisolas com meu nome antes que o acordo estivesse concluído.»

Em Manchester, Robinho não foi campeão (ao contrário do que fez no Santos, no Real Madrid e no Milan), mas divertiu-se à grande.

«Gostei de Manchester. Do clube, dos restaurantes... e não posso esquecer as discotecas. Gostava de me divertir. Mas os ingleses saíam mais do que os brasileiros. O Joe Hart estava sempre nos bares, o Micah Richards e o Wright-Phillips o mesmo. Mas nós os brasileiros éramos sempre apanhados.»

Depois do Manchester City seguiu-se o Milan e Robinho tornou-se colega de um jogador que o marcou para sempre: Zlatan Ibrahimovic.

«Zlatan costumava dizer que tinha sido ele quem convenceu o Milan a contratar-me 'Estás aqui por minha causa'. Ele é arrogante? Sim, mas de uma maneira boa. Tem muita confiança no seu talento. Para mim, ele é tudo o que um avançado deve ser: um showman e um vencedor», referiu.

«Num treino deu-lhe para desafiar o Gattuso para uma luta de jiu-jitsu. Então estava aquele médio defensivo feroz, a fazer movimentos de artes marciais contra o Zlatan, que é cinturão negro. Quem ganhou? O Zlatan ganha sempre.»