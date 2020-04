Aposentado há sete anos, David Beckham elogiou Cristiano Ronaldo, mas considerou que este nunca chegou ao nível de Lionel Messi.



«Messi é um jogador único, é impossível que haja outro semelhante a ele. Tanto ele como Ronaldo, que não chega ao seu nível, estão acima dos restantes», disse o ex-internacional inglês, em entrevista à agência Télam, antes de continuar o raciocínio.



«Podem ter semelhanças de técnica e talento, mas o Messi é simplesmente o melhor jogador do mundo.»



O antigo futebolista de 44 anos lembrou o jogo no qual defrontou o astro argentino, a contar para a Liga dos Campeões, na época 2012/13. O Barça acabou por bater o PSG no desempate por golos marcados fora (3-3).



«Estávamos a ganhar. Ele entrou e logo depois o Barcelona marcou. Apesar da minha idade, gostei de jogar e a equipa saiu-se bem nos dois encontros. Fizemos coisas das quais nos orgulhamos», concluiu.