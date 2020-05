Craig Bellamy, antigo internacional galês do Liverpool e Manchester City, revelou que está a lutar contra uma depressão há três anos, desde que terminou a carreira ao serviço do Cardiff City. Em conversa com a Sky Sports, conduzida por Jamie Carragher, o antigo jogador abordou o difícil assunto pela primeira vez e revela que os primeiros sintomas começaram a aparecer logo no início da carreira, tendo mesmo equacionado a possibilidade de terminar a carreira aos 23 anos, quando ainda estava no Newcastle.

«Nos últimos três ou quatro anos foi-me diagnosticada uma depressão, sou um homem de depressões. Não consigo fugir a isso. Estou medicado há três anos e esta é a primeira vez que falo sobre o assunto. Tanto me sinto ridiculamente bem, como terrivelmente em baixo», começa por contar o jogador, atualmente com 40 anos.

Uma depressão que, segundo Bellamy, agravou-se com as constantes lesões ao longo da carreira. «As lesões não ajudaram. Cada lesão que sofria era tão difícil de ultrapassar que me sentia torturado. Não esperava que a minha carreira fosse assim. Nem queria correr, doía demais», acrescentou.

Apesar de tudo, Bellamy até teve uma carreira bem preenchida. Somou 78 internacionalizações pelo País de Gales, representou a Grã-Bretanha nos Jogos Olímpicos de 2012 e somou quase 300 jogos na Premier League, com um total de 81 golos marcados.

No entanto, na perspetiva do jogador, cada vez que progredia na carreira, a depressão acentuava-se. «Durante a minha carreira a minha depressão foi tornando-se cada vez pior, no lado emocional. Chegava a casa e estava três dias sem falar. Tinha mulher, uma família jovem e não dizia uma palavra. Fechava-me sozinho num quarto e ia dormir sozinho. Era a única forma que tinha para lidar com a depressão», conta.

Ainda durante a carreira, Bellamy conta que um dos pontos mais baixos foi ainda quando estava no Newcastle quando, com apenas 23 anos, teve tendinites nos dois joelhos. «Estava a lutar contra tendinites nos dois joelhos e só queria acabar a carreira. O Newcastle tinha investido muito em mim e eu não estava a conseguir corresponder», destaca.

Foi nesse período que Bellamy rejeitou uma sondagem do Manchester United. «Lembro-me que houve interesse do Manchester United nesse verão, mas eu sabia que não podia ir para lá. Sabia que não estava e posição de competir com o tipo de jogadores que eles tinham lá. Ter que lidar com isso foi o mais difícil para mim. Quando tinha de ser operado era um alívio para mim», contou ainda.

Bellamy, que atualmente treina a equipa de sub-21 do Anderlecht, a convite de Vincent Kompany, foi formado no Norwich e depois jogou sucessivamente no Coventry, Newcastle, Celtic, Blackburn Rovers, Liverpool, West Ham, Manchester City e Cardiff.