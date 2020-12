Nicklas Bendtner confessou ter insultado o treinador do Arsenal, Arsène Wenger, para que este se sentisse na obrigação de o vender. O dinamarquês estava há dez anos nos «gunners», mas raramente fazia parte da equipa titular e, portanto, queria mudar de clube.



«Havia respeito entre nós e passámos bons momentos juntos. Éramos sincero um com o outro, mas nesse momento queria sair do Arsenal e o Crystal Palace tinha-me feito uma boa oferta. O acordo não se concretizou porque o Arsenal não encontrou um substituto para mim», revelou, em entrevista à «Four Four Two».



O avançado, que teve de esperar um ano antes de sair dos Londres, contou que fez de tudo para que o francês o deixasse sair.



«Wenger ligou-me e disse-me que não podia ir. Isso foi um golpe muito duro para mim, tinha esperado a semana toda para sair. Chamei-lhe estúpido e idiota para ser vendido, mas não resultou», referiu.



«Ele mostrou o seu carácter porque explicou-me que era o melhor para o clube eu ficar. Foi difícil discutir com ele até porque foi a primeira vez. Normalmente era só ele a gritar comigo!», acrescentou.

A verdade é que Bendtner deixou o Arsenal e rumou ao Wolfsburgo em 2014.