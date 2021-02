O antigo jogador de Tottenham e Manchester United, Dimitar Berbatov teceu duras críticas a Gareth Bale. O galês falhou, lembre-se, o jogo dos spurs frente ao Everton, da Taça de Inglaterra, por sentir-se lesionado.



«O regresso de Bale está a tornar-se um pesadelo. Se fizeram um exame ao Bale e descobriram algum problema derivado a uma lesão, então entendo que não queira jogar. Mas se não encontraram nada, se estava disponível e se realmente não quis jogar, há um problema. Não está cómodo para jogar? Que raio é que isso significa se não está lesionado?», questionou, em declarações a uma casa de apostas.



O ex-internacional búlgaro entende que José Mourinho está descontente com o extremo. «É normal que Mourinho esteja insatisfeito. Tudo à volta de Bale começou muito bem, com muito entusiasmo, mas agora é uma situação má para o Tottenham. Sinceramente, não sei como vão resolver o problema. Não me parece que vá acabar bem», acrescentou.

Apesar de ainda se desconhecer o futuro de Bale no final da temporada, visto que está cedido aos londrinos pelo Real Madrid, Berbatov não tem dúvidas de que este vai voltar a Espanha.



«É óbvio que voltará ao Real Madrid. Não vai ficar no Tottenham se esta situação continuar. A minha pergunta é onde vai acabar o Bale. A continuar assim, acho que nunca mais vai reencontrar a sua melhor versão. Pelo que aconteceu nos últimos anos, pela forma como tem jogado, pelos jogos que tem falhado, pelas críticas que recebeu dos madridistas e da imprensa... É óbvio que vai querer terminar o seu contrato com o Real Madrid», argumentou.



De resto, Mourinho já assegurou que Bale vai ser convocado para a visita ao Etihad, casa do Manchester City, agendada para o próximo sábado (17h30).