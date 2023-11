Bernardo Silva refletiu sobre o passado no Benfica, a saída prematura para o Mónaco e reiterou o desejo de regressar ao clube numa fase mais adiantada da carreira. O internacional português formou-se no emblema da Luz, mas saiu para o Mónaco com apenas três jogos pela equipa principal.



A transferência do médio para França foi um mau negócio para as águias? «Pode ter sido um mau negócio, sim, porque podia ter dado outro proveito, não só financeiro, mas também desportivo. Se calhar poderiam ter ficado comigo pelo menos três ou quatro anos, da mesma forma que o Mónaco ficou e depois terem-me vendido na mesma, se quisessem, por um valor superior», defendeu o jogador do City, em entrevista à RTP.



O jogador de 29 anos abordou ainda o facto de o presidente atual, Rui Costa, não ser aquele que apoiou nas últimas eleições do clube.



«Não, não votei, porque vinha de uma direção, na minha opinião, apesar de muitas coisas boas que fez para o clube, acho que falharam em muitas outras e achei que o Benfica devia ter seguido outro caminho. A verdade é que fiquei, de forma positiva, surpreendido pelo que fez no primeiro ano», referiu.



«É me completamente indiferente quem seja o presidente do Benfica na altura, só espero é que seja um presidente que leve o Benfica no caminho certo», acrescentou.



Para um eventual regresso ao Benfica ser consumado, Bernardo Silva está disposto a reduzir o salário.



«Obviamente que um dia, querendo eu voltar a Portugal, a parte financeira… nunca será por aí, senão não voltava, vou querer receber um salário correspondente ao meu valor, mas dentro do que se pratica em Portugal», disse.



Refira-se que Bernardo Silva está ligado ao Man. City até 2026.