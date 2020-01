Bernardo Silva recebeu a distinção de melhor jogador em campo, após ter feito um golaço e uma assistência na vitória do Manchester City em Old Trafford, numa partida referente à Taça da Liga. No final do encontro, o português distribuiu elogios à exibição da equipa.



«Jogámos de forma perfeita na primeira parte. Penso que podíamos ter ido para o intervalo a ganhar por 4-0 ou 5-0, falhámos algumas oportunidades. A segunda parte foi mais difícil, eles pressionaram alto e tentaram controlar o jogo. Sentimos algum cansaço na parte final, mas no geral penso que foi uma boa exibição. Estamos muito contentes pelo resultado», disse, em declarações à Sky Sports.



O médio de 25 anos jogou na posição de falso nove e explicou o que Guardiola lhe pediu para este jogo em concreto.



«Desfrutei imenso, especialmente porque vencemos. A estratégia funcionou. O Pep queria mais um homem no meio e colocou-me lá. Estamos felizes com a vitória. Nunca é fácil jogar em Old Trafford contra uma das melhores equipas de Inglaterra e do mundo», referiu.



Leia também: Laporte solta palavrão em português com golo de Bernardo Silva