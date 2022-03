Pep Guardiola voltou a desfazer-se em elogios a Bernardo Silva apesar de não ter concordado com Zé Roberto. Confrontado com a frase do ex-internacional brasileiro, que considerou o português o melhor jogador da atualidade, o catalão elogiou a polivalência do seu jogador.



«Vindo do Zé Roberto, eu gosto [do que disse] porque ele foi um dos meus jogadores preferidos quando jogou na Alemanha. Ainda era um jogador de topo aos 40 anos», começou por dizer em entrevista à Sky Sports antes de continuar o raciocínio.



«Não sei se o Bernardo é o melhor jogador do mundo e não quero saber. O que eu vejo é um rapaz incrivelmente bom. É uma alegria trabalhar com ele. É um jogador absolutamente extraordinário.»



Apesar de todos os elogios, o técnico dos «citizens» considerou que o esquerdino nunca vai vencer a Bola de Ouro e apresentou dois motivos para sustentar a sua opinião.



«Ele nunca vai ganhar a Bola de Ouro porque não está nas redes sociais. Não basta ganhar, tens de marcar muitos golos e o Bernardo não tem essa característica. Se alguma dia acontecer, ficarei muito feliz assim como ficaria se algum dos jogadores que temos aqui [no City] ganhasse a Bola de Ouro. Ficaria mais do que grato em experienciar esse troféu junto dele. Digo-o como treinador: ele consegue fazer tudo», argumentou.



Guardiola defendeu que Bernardo «pode jogar em seis posições» e aproveitou para apontar o dedo para quem olha apenas para as estatísticas.



«Traço um plano, mostro vídeos e explico que devemos jogar desta ou daquela forma, mas onde estão as emoções aí? As estatísticas mostram-me as emoções? Mostra-me o que um jogador está a sentir num momento específico do jogo? As emoções são tudo na vida, especialmente no futebol», concluiu.