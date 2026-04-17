De saída do Manchester City, Bernardo Silva tem colhido vários elogios dos colegas de equipa. Antoine Semenyo, que chegou ao Etihad apenas em janeiro, destacou a personalidade do internacional português, de quem chega até a ter pena, por ser o grande alvo das brincadeiras no balneário.

«É adorável, alguém em quem podes confiar. Tem sido fantástico desde que cheguei. Fez-me sentir muito à vontade. Fazem muito bullying com ele no balneário, não sei porquê [risos]. Muitos dos rapazes fazem-no. Porquê? Pela forma como se veste. Nem sequer é mau, é apenas muito formal», disse o internacional ganês, no podcast All Out Football, antes de dar um exemplo insólito.

«Estou a entrar na cantina e vejo-o no corredor a ser segurado pela cabeça, debaixo do braço. E penso: 'Pobre rapaz!' Ele nem sequer fez nada. Não é só uma pessoa, são três ou quatro, por isso ele não tem hipótese», acrescentou.

Recorde-se que Bernardo Silva anunciou esta semana que vai deixar o clube no final da época, ao fim de nove anos.