«Bernardo Silva é vítima de bullying no balneário. Pobre rapaz...»
Antoine Semenyo revela que o português é o alvo preferido nas brincadeiras dos colegas
Antoine Semenyo revela que o português é o alvo preferido nas brincadeiras dos colegas
De saída do Manchester City, Bernardo Silva tem colhido vários elogios dos colegas de equipa. Antoine Semenyo, que chegou ao Etihad apenas em janeiro, destacou a personalidade do internacional português, de quem chega até a ter pena, por ser o grande alvo das brincadeiras no balneário.
«É adorável, alguém em quem podes confiar. Tem sido fantástico desde que cheguei. Fez-me sentir muito à vontade. Fazem muito bullying com ele no balneário, não sei porquê [risos]. Muitos dos rapazes fazem-no. Porquê? Pela forma como se veste. Nem sequer é mau, é apenas muito formal», disse o internacional ganês, no podcast All Out Football, antes de dar um exemplo insólito.
«Estou a entrar na cantina e vejo-o no corredor a ser segurado pela cabeça, debaixo do braço. E penso: 'Pobre rapaz!' Ele nem sequer fez nada. Não é só uma pessoa, são três ou quatro, por isso ele não tem hipótese», acrescentou.
Recorde-se que Bernardo Silva anunciou esta semana que vai deixar o clube no final da época, ao fim de nove anos.