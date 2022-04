O Liverpool garantiu a presença na final da Taça de Inglaterra depois de derrotar o Manchester City por 3-2, em Wembley.



O português Diogo Jota assistiu do banco a uma primeira parte arrasadora dos reds frente ao campeão inglês. Os «citizens», curiosamente, até começaram melhor a partida e tiveram uma boa situação para marcar por Grealish. No entanto, o Liverpool marcou no primeiro remate à baliza - aos dez minutos - por Konaté. O francês, que havia marcado por duas vezes na eliminatória contra o Benfica, foi mais forte que Gabriel Jesus e cabeceou para o fundo da baliza de Zack Steffen.



O guarda-redes norte-americano virou, de forma incrível, protagonista no lance do 2-0. A equipa de Guardiola, com Bernado e Cancelo em campo, ainda estava a recuperar do primeiro golpe quando sofreu outro. O suplente de Ederson demorou muito tempo a afastar a bola e foi desarmado por Sadio Mané - marcou de carrinho (17m).



O conjunto de Guardiola foi totalmente dominado pelo oponente e ainda antes do intervalo, Thiago e Alexander-Arnold combinaram pelo corredor central e o espanhol levantou para o pontapé de primeira de Sadio Mané.



A eliminatória parecia decidida, mas logo no arranque da segunda parte, Gabriel Jesus deu «um nó» em Fabinho e assistiu Grealish para o 3-1. O jogo estava relançado. Guardiola manteve De Bruyne, Mahrez e companhia no banco e viu Gabriel Jesus desperdiçar o 3-2 num duelo com o compatriota Alisson.



Por outro lado, o Liverpool sentiu o ímpeto do City e jogou mais longe da baliza de Steffen. Ainda assim, poderia ter chegado ao quarto golo não fosse Salah falhar uma finalização simples na cara do norte-americano após uma falha tremenda de Zinchenko.



Jota entrou aos 84 minutos, mas o Liverpool não marcou, marcou o City. Lançado para o lugar de Jesus, Mahrez fugiu a Robertson, rematou com a bola a passar entre as pernas de Alisson e esta sobrou para Bernardo que fez o 3-2 em cima do minuto 90.



O encontro partiu-se e voltaram as oportunidades de golo. Fernandinho e Mahrez estiveram perto do 3-2 enquanto Steffen evitou, por sua vez, o golo de Firmino.



Assim, Klopp vai disputar a primeira final da Taça como técnico do Liverpool. Falta saber se será contra Chelsea ou contra Crystal Palace.