A dois dias de começar a Premier League, Marcelo Bielsa confirmou que vai continuar no Leeds United. O argentino assinou por dois com o emblema de Elland Road com opção outro de opção.



«Vou trabalhar no Leeds United na próxima época. Tudo ficou resolvido e está definido que vou ficar aqui na nova temporada», adiantou, em conferência de imprensa.



O Liverpool vai apadrinhar o regresso do Leeds ao primeiro escalão do futebol inglês 16 após a última presença. Apesar dos elogios aos campeões ingleses, «El Loco» garantiu que a sua equipa está preparada.



«O Liverpool é uma das melhores equipa do mundo com um bom sistema e com jogadores muito bons. É difícil dizer como é que os meus jogadores se vão adaptar à Premier League. Preparámo-nos para isto, mas temos de o provar em campo», referiu.



Para já, o Leeds ainda não oficializou a continuidade de Bielsa no comando técnico do clube.