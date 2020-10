Sem espaço no Real Madrid de Zidane na época passada, James Rodríguez brilha a grande nível na Premier League com as cores do Everton, que reforçou o estatuto de líder e assegurou o melhor arranque de campeonato dos últimos 51 anos.

Os toffes venceram o Brighton Hove Albion em casa por 4-2, com dois golos e uma assistência do colombiano que iniciou o percurso na Europa no FC Porto.

O marcador foi aberto por outro dos destaques do Everton neste início de época, o ponta de lança inglês Calvert-Lewin, mas depois foi o colombiano a ser o grande protagonista da partida.

Destaque ainda para a forma como o Brighton chegou ao empate aquando do 1-1, por Maupay, após um erro gigante de Pickford.

O resultado foi fechado com um golaço dos visitantes, apontado por Yves Bissouma.