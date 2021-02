O Brentford revelou que os seus jogadores vão deixar de se ajoelhar antes dos jogos do Championship, um gesto habitual entre as equipas do primeiro e segundo escalões em Inglaterra de apoio ao movimento «Black Lives Matter».



«Depois de longas conversas, decidimos tomar esta decisão. Fazemos este gesto desde junho do ano passado, mas como os colegas de outras equipas, entendemos que não está a ter nenhum impacto. Acreditamos que é melhor gastarmos o nosso tempo e as nossas energias a lutar contra a erradicação do racismo por outras vias», refere o clube, em comunicado.



Antes de todos os jogos na Premier League e no Championship, assim que o árbitro apita, os jogadores de ambas as equipas ajoelham-se durante alguns segundos em apoio ao movimento antirracismo.