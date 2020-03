O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, tem coronavírus, segundo o próprio já confirmou num vídeo publicado no twitter. Tem sintomas ligeiros e deverá isolar-se na sua residência oficial.

Boris Johnson diz que desenvolveu os sintomas nas últimas 24 horas e que vai continuar a liderar o governo britânico, agora a partir de casa, através de videoconferência.

Recorde-se que o próprio Boris Johnson referiu há dias ter estado num hospital e ter cumprimentado todos os doentes, alguns dos quais acusaram mais tarde positivo à covid-19.

Over the last 24 hours I have developed mild symptoms and tested positive for coronavirus.



I am now self-isolating, but I will continue to lead the government’s response via video-conference as we fight this virus.



Together we will beat this. #StayHomeSaveLives pic.twitter.com/9Te6aFP0Ri