Depois de a Premier League ter anunciado dois casos positivos de Covid-19 na sequência da segunda ronda de testes feita a jogadores e funcionários de todos os clubes, o Bournemouth confirmou que é um dos emblemas com elementos infetados.



Numa curta nota publicada no site oficial, os «cherries» anunciaram que tem um futebolista com o novo coronavírus, sem revelar a identidade do mesmo. O jogador vai permanecer em isolamento durante sete dias antes de voltar a ser testado.



Falta ainda apurar a quem pertence o outro elemento que testou positivo na última ronda de testes efetuada.



Além disso, o Hull City, equipa do Championship, confirmou que tem duas pessoas infetadas sem especificar se se tratam de jogadores ou funcionários.

We can confirm that one of our players has tested positive for COVID-19.#afcb statement 👇https://t.co/1W2yyAXVA1 — AFC Bournemouth (@afcbournemouth) May 24, 2020