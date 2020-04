Depois de Liverpool e Tottenham, o Bournemouth também voltou atrás na decisão de colocar os funcionários em lay-off durante a crise causada pela pandemia de Covid-19.

«Ainda que as nossas intenções tenham sido as melhores, estamos conscientes das críticas feitas aos clubes da Premier League que se candidataram a este programa do Governo. Ouvimos os nossos adeptos e revertemos a nossa decisão», pode ler-se num comunicado do clube.

Caso o Bournemouth avançasse para lay-off, 80 por cento dos salários dos funcionários abrangidos por esta medida seriam pagos pelo erário público.

O recurso a esta ferramenta tem motivado muita contestação no seio da opinião pública, pelo facto de os clubes ingleses terem elevadas fontes de receitas.