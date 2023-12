O Bournemouth recebeu e venceu na tarde desta terça-feira o Fulham de Marco Silva, por 3-0. O segundo golo da partida foi anotado por Solanke a partir da marca de grande penalidade, após falta cometida por João Palhinha.

Um marco curioso, uma vez que o Bournemouth não beneficiava de um penalti em jogos da Liga há 609 dias. O último havia sido assinalado aquando do empate a três com o Swansea, em jogo da 2.ª Liga inglesa, em abril de 2022.

Se a festa foi grande no Vitality Stadium, imagine, então, para o utilizador da rede social X (antigo Twitter) que se dedicou a fazer publicações diárias até o Bournemouth voltar a beneficiar de um penalti na Liga. Na mesma rede social, o clube questionou o anónimo: «O que acontece agora?»

Minutos antes, este utilizador havia escrito, certamente em euforia, que, por fim, o seu clube havia conquistado uma oportunidade na marca dos 11 metros. E Solanke soltou a festa.

HOLY SHIT, LADIES AND GENTLEMEN WE HAVE A PENALTY. AFC BOURNEMOUTH HAVE GOT A PENALTY AFTER 609 DAYS, WE HAVE A PEN!!!! — Every Day and Match untill Bournemouth get a Pen (@afcbuntilpen) December 26, 2023

O Bournemouth segue no 10.º lugar do campeonato, com quatro triunfos consecutivos e 25 pontos.