Brighton e Everton empataram esta segunda-feira sem golos, no fecho da 31.ª jornada da Premier League de Inglaterra, protagonizando o único nulo da jornada.

O médio português André Gomes foi ausência por lesão nos comandados de Carlo Ancelotti, que teve o guardião luso João Virgínia no banco de suplentes.

Com este resultado, o Everton vai na quarta jornada seguida sem vencer (duas derrotas e dois empates) e está em oitavo na classificação, com 48 pontos. O Brighton é 15.º, com 33 pontos.