Apesar da época menos conseguida do Manchester United, Bruno Fernandes tem sido um dos jogadores em maior destaque. Esta segunda-feira, em entrevista à CBS, o capitão dos Red Devils falou da relação com o treinador Ruben Amorim.

«Não diria que somos muito próximos. Não falamos assim tanto, para ser sincero. Ele é um treinador muito calado, que gosta de dizer uma piada aqui e ali», começou por dizer.

«Sendo capitão de equipa, muitas das coisas que são transmitidas à equipa passam por mim, mas muitas delas vêm do staff. Claro que temos uma boa relação, mas não diria que é diferente da que ele tem com qualquer outro jogador», acrescentou.

O internacional português confessou ainda que apenas tinha estado uma vez com Ruben, antes deste treinar o clube britânico, mas que conhecia o trabalho que fez no Sporting.

«Obviamente que sabia o que fazia no Sporting porque via os jogos da equipa. Não era alguém que conhecia pessoalmente. Uma vez em que fui ver os jogos do Sporting, encontrei-me com ele, mas o nosso contacto foi só “olá” e “adeus”. Mas sabia como o Sporting jogava, o quão entusiasmados os adeptos estavam. Todos vimos a despedida, a união que havia entre os jogadores e a equipa técnica», partilhou.

Por fim, o médio, que este domingo marcou um golaço ao Arsenal, confessou que toda a equipa e estrutura lutam por um objetivo: conquistar títulos.

«Eu, os meus colegas e a equipa técnica, incluindo o treinador, queremos recriar isso. E é claro: que precisamos de troféus», concluiu.