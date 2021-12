Fred foi o herói improvável do Manchester United no encontro frente ao Crystal Palace. O internacional brasileiro marcou um golo de pé direito, o seu pior pé, e no final não se livrou de uma brincadeira de Bruno Fernandes através das redes sociais.



«Isso era suposto ser um cruzamento, certo?», escreveu o português numa foto com Fred e Alex Telles.



O brasileiro ex-FC Porto concordou com o médio luso ao contrário de Fred que pediu «algum respeito» pelo seu pé direito.



Um diálogo engraçado partilhado por Bruno Fernandes na legenda a uma foto nas redes sociais.