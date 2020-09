Meia temporada ao serviço do Manchester United foi suficiente para Bruno Fernandes causar impacto e conquistar os adeptos dos Red Devils. O médio português arrecadou o prémio Sir Matt Busby, relativo ao melhor jogador do ano da equipa inglesa, com 35,5 por cento da votação dos adeptos.

Anthony Martial, com 34 por cento, e Marcus Rashford, 10.4 por cento, completaram o pódio.

Bruno Fernandes assinou pelo Manchester United no final de janeiro e foi eleito melhor jogador do mês da Premier League por quatro vezes, não tendo vencido apenas no mês de julho.

«Eu sei que podemos dizer: 'Ah, eu não me importo com títulos individuais’, mas é sempre importante para um jogador. Senti-nos sempre bem quando ganhamos este tipo de prémios, e eu não sou diferente. Eu estou realmente feliz. Agora quero acrescentar estes troféus a muitos troféus para o clube e para os adeptos, porque acho que eles merecem», disse Bruno Fernandes.

Nos Red Devils, Bruno completou 22 jogos, marcou 12 golos e assistiu os companheiros por oito ocasiões.