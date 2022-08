Após a goleada sofrida contra o Brentford, as críticas em torno do Manchester United subiram de tom. Bruno Fernandes foi um dos visados com o ex-internacional inglês, Gabriel Agbonlahor, a considerar o internacional português «o pior companheiro de equipa de todos».



«O Bruno Fernandes tem grandes números, mas é o pior companheiro de equipa. Cada vez que um jogador ou ele próprio perde a bola, levanta os braços na direção dos seus colegas ou do banco. Já joguei com futebolistas como ele. Pressiona de vez em quando. Se fosse o Pogba, estaria a ser massacrado todos os dias», referiu o antigo jogador do Aston Villa, no programa «TalkSport».



Os red devils somam duas derrotas na Premier League e Ten Hag segue sem conseguir qualquer triunfo em jogos oficiais ao comando da equipa.