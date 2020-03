Bruno Fernandes teve uma estreia tão boa na Premier League que acabou por lhe valer o prémio de jogador de fevereiro da Premier League.

O médio do Manchester United foi o mais votado pelos adeptos na votação organizada pelo sindicato dos jogadores.

✨ Huge congrats to @B_Fernandes8 who has been voted the PFA @BristolStMotors Fans' Player of the Month!#MUFC @ManUtd #pfafansaward pic.twitter.com/Kq1pXvz4D9