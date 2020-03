Bruno Fernandes é o jogador do mês de fevereiro da Liga Inglesa. Este é já o terceiro prémio de jogador do mês para o português, depois de ter ganho o mesmo prémio numa votação do Sindicato de Jogadores e outra do Manchester United.

O médio, que se estreou pelos «red devils» a 1 de fevereiro, disse estar a viver o maior sonho da carreira. «Desde criança que tinha o sonho de jogar pelo Manchester United, e estar em Old Trafford é o maior sonho da minha carreira», começou por dizer, em declarações ao site da Liga Inglesa

Mesmo estando feliz, o «português magnífico», como descrevem os adeptos do Man.Utd, quer ser melhor. «Quando chegas a um novo clube, queres sempre marcar, e o primeiro golo é especial. Não interessa como é marcado o golo, o importante é o valor do golo. Estou contente com o meu início aqui, mas tenho de dar mais, de ser melhor», afirmou, por último.

Com duas assistências e um golo em fevereiro, Bruno Fernandes ultrapassou Marcos Alonso, Pierre-Emerick Aubameyang, Dominic Calvert-Lewin, Matt Doherty e Nick Pope na corrida pelo prémio. Este foi o «hat-trick» do português, depois de já ter sido nomeado jogador do mês pelo Manchester United e pelo Sindicato de Jogadores inglês.